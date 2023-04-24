الدعم السريع يكشف عن هدنة جديدة
كشف فارس النور، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، عن هدنة جديدة ستبدأ خلال ساعات في السودان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قواته "ستحقق أهدافها بالعمل العسكري أو بالتفاوض".
وفي تصريحات لقناة العربية، أكد النور، اليوم الإثنين، أن قوات الدعم السريع لم تطرح نفسها بديلا للجيش بل تريد إصلاحه، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع ستقبل المحاسبة من حكومة مدنية، وأن أي مفاوضات مع الجيش ستكون مرهونة بإنجاز التحول الديمقراطي.
وعلى عكس الأيام التسعة الماضية، لم ترد أنباء عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في اليوم العاشر من الحرب، التي راح ضحيتها مئات الأشخاص.
وكان لافتا عدم نشر الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع أي تحديثات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، من ليلة أمس الأحد، وهو أمر غير معتاد منذ بداية الحرب.