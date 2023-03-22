أردوغان يخسر الرهان على "قيصر الاقتصاد" قبيل الانتخابات

خسر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رهانه على إقناع "قيصر الاقتصاد" محمد شيمشك بالانضمام إلى إدارته ما يمثل انتكاسة جديدة بعيد رفض حزب نجل أربكان التحالف مع الرئيس قبيل الانتخابات الحاسمة في مايو المقبل.

وبعد اجتماع في مقر حزب أردوغان في أنقرة استمر لأكثر من ساعة، قال شيمشك على تويتر إنه لا يخطط للعودة إلى السياسة بسبب عمله في المؤسسات المالية في الخارج - رغم أنه مستعد للمساعدة في مجال خبرته. إذا لزم الأمر.

وينظر إلى شيمشك باعتباره واحدا من رموز النجاحات الاقتصادية التي حققها أردوغان قبيل الأزمات الاقتصادية التي غرقت فيها البلاد لاحقا.

وجاء قرار شيمشك بعد ساعات فقط من إعلان حزب الرفاه من الجديد بزعامة فاتح أربكان، رفضه التحالف مع حزب "العدالة والتنمية"، وهي خطوة فاجأت الأوساط السياسية التركية وتنذر بإحداث انقسام في أصوات المحافظين.