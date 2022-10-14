تقرير: إيلون ماسك قد يوقف خدمات الإنترنت في أوكرانيا بسبب نقص التمويل

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الملياردير إيلون ماسك قد يوقف خدمات الانترنت المجانية التي يوفرها لأوكرانيا عبر أقمار "ستارلينك" التابعة له، والتي ساعدتها في الاستمرار في القتال ضد القوات الروسية؛ وذلك بسبب نقص التمويل.

ومنذ أن بدأت في الوصول إلى أوكرانيا في الربيع الماضي، كانت محطات الإنترنت عبر "ستارلينك" مصدرًا حيويًا للاتصال للجيش الأوكراني؛ ما سمح له بالقتال والبقاء على اتصال حتى مع تدمير شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت داخلها، وفقا للشبكة.

وأوضحت الشبكة، أنه حتى الآن تم التبرع بحوالي 20 ألف وحدة من وحدات "ستارلينك" الفضائية لأوكرانيا، لافتة إلى تغريدة أخيرة لأغنى شخص في العالم بأن "العملية كلفت شركته سبيس إكس 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام".

وقالت "سي إن إن": "لكن هذه المساهمات الخيرية لأوكرانيا قد تنتهي، إذ حذرت شركة سبيس إكس البنتاغون الأمريكي من أنها قد تتوقف عن تمويل الخدمة في أوكرانيا ما لم يدفع الجيش الأمريكي عشرات الملايين من الدولارات شهريًا".

وأشارت الشبكة إلى أن وثائق حصلت عليها، أظهرت أن ماسك أرسل الشهر الماضي خطابًا إلى البنتاغون، قائلا إن شركته لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا، وطلب أن يتولى البنتاغون تمويل استخدام الحكومة الأوكرانية والاستخدام العسكري للقمر الصناعي، والذي يمكن أن يصل إلى أكثر من 120 مليون دولار لبقية العام، وقد يكلف ما يقرب من 400 مليون دولار للأشهر الـ 12 المقبلة.

وكتب مدير المبيعات الحكومية في "سبيس إكس" إلى البنتاغون في رسالة بعثها في أيلول/ سبتمبر الماضي: "لسنا في وضع يسمح لنا التبرع بالمزيد من المحطات إلى أوكرانيا، أو تمويل المحطات الحالية لفترة غير محددة من الوقت".

وكشفت الشبكة أن من بين الوثائق التي تم إرسالها إلى البنتاغون طلبًا مباشرًا لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا تم تقديمه إلى ماسك في تموز/ يوليو الماضي من قبل قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني لتزويد الجيش بما يقرب من 8000 محطة إضافية.

وفي رسالة منفصلة إلى البنتاغون، كتب مستشار في "سبيس إكس" قائلا: "تواجه الشركة قرارات صعبة للغاية هنا.. لا أعتقد أن لدينا القدرة المالية على توفير أي محطات أو خدمة إضافية حسب طلب الجنرال زالوجني".

ولفتت الشبكة إلى أن تلك الرسائل جاءت وسط تقارير حديثة عن انقطاع واسع النطاق لخدمات "ستارلينك"، فيما تحاول القوات الأوكرانية استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد.

ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن الانقطاعات أثرت فجأة على خط المواجهة بأكمله؛ نظرا لأن "ستارلينك هو الطريقة الرئيسية التي يجب أن تتواصل بها الوحدات في ساحة المعركة".