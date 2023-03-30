أمريكا تنفي عرقلة التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد

وقال هود في حوار لإذاعة "إكسبرس. أف. أم" المحلية، اليوم الخميس، إن "ما يتم تداوله حول عرقلة واشنطن جهود توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد، أمر خاطئ وعار من الصحة".

وأكد أن بلاده "عادة ما تدعم تونس عندما تتقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات التي قدمتها للصندوق، بغض النظر عن القلق الذي أعربت عنه حول الجانب السياسي".

وشدد على أن "أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيكون قرارا سياديا تونسيا بحتا وما يتم تداوله حول إعاقة الولايات المتحدة توصل تونس إلى اتفاق مع النقد الدولي، لا أساس له من الصحة".

وبين أن "ما حصل في الحقيقة هو أن الحكومة التونسية وضعت خطة إصلاح قدمتها إلى صندوق النقد الدولي، ولاقت القبول من الصندوق، وعندما تتقدم تونس في تنفيذ خطة الإصلاح لن تلقى إلا كامل الدعم من الولايات المتحدة".

وتابع: "وما سمعته من زملائي السفراء الأجانب الآخرين المعتمدين في تونس، هو أنه عندما تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيكون هناك تدفق لدعم خارجي آخر مع هذه الدول وتمويلات أخرى خارج تمويلات صندوق النقد الدولي".