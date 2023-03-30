أمريكا تنفي عرقلة التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد
نفى السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، أن تكون بلاده قد تسببت في عرقلة توصل تونس لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن تونس لن تجد من واشنطن إلا الدعم بغض النظر عن الجوانب السياسية.
وقال هود في حوار لإذاعة "إكسبرس. أف. أم" المحلية، اليوم الخميس، إن "ما يتم تداوله حول عرقلة واشنطن جهود توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد، أمر خاطئ وعار من الصحة".
وأكد أن بلاده "عادة ما تدعم تونس عندما تتقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات التي قدمتها للصندوق، بغض النظر عن القلق الذي أعربت عنه حول الجانب السياسي".
وشدد على أن "أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيكون قرارا سياديا تونسيا بحتا وما يتم تداوله حول إعاقة الولايات المتحدة توصل تونس إلى اتفاق مع النقد الدولي، لا أساس له من الصحة".
وبين أن "ما حصل في الحقيقة هو أن الحكومة التونسية وضعت خطة إصلاح قدمتها إلى صندوق النقد الدولي، ولاقت القبول من الصندوق، وعندما تتقدم تونس في تنفيذ خطة الإصلاح لن تلقى إلا كامل الدعم من الولايات المتحدة".
وتابع: "وما سمعته من زملائي السفراء الأجانب الآخرين المعتمدين في تونس، هو أنه عندما تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيكون هناك تدفق لدعم خارجي آخر مع هذه الدول وتمويلات أخرى خارج تمويلات صندوق النقد الدولي".
وحول موقف بلاده من الوضع في تونس، أوضح السفير الأمريكي، أن "الموقف كان لمدة سنوات متسقا وواضحا، وحتى تكون هناك ديمقراطية صحية، من الواجب أن تكون هناك سلطات مستقلة عن بعضها البعض، وسلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ ما تراه الحكومة الأصلح للبلد، بالإضافة إلى سلطة تشريعية توازن بين السلطات، وسلطة قضائية تتولى بدورها الموازنة بين السلطات".
واعتبر السفير أن "هناك انطباعا لدى التونسيين، بأنّ هناك رابطا بين قلقنا من الجانب السياسي وموقفنا من الجانب الاقتصادي، وهذا خطأ والأمران منفصلان، والولايات المتحدة ستدعم تونس بصرف النظر عن القلق الذي تبديه من الناحية السياسية".
وتكافح السلطات التونسية من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتسليمها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل القيام بإصلاحات موجعة لا تحظى بشعبية، ولا سيما خفض دعم المواد الأساسية وإصلاح الشركات العامة.