بايدن يعلن "إبرام" الجانبين الإسرائيلي واللبناني اتفاق ترسيم الحدود

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي توسطت بلاده لعامين بين لبنان وإسرائيل، إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية "رسميًا" بين الدولتين واتخاذ الخطوات النهائية، اليوم الخميس، لدخوله حیز التنفیذ.

وقال بايدن في بيان: "فخور بأن أھنئ إسرائیل ولبنان على إبرام اتفاقھما رسمیًا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده"، مضيفًا: "لقد اتخذ الطرفان الیوم في الناقورة بلبنان، الخطوات النھائیة لدخول الاتفاق حیز التنفیذ، وتم تقدیم الأوراق النھائیة إلى الأمم المتحدة بحضور الولایات المتحدة".

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله انتهاء "الإجراءات والاستنفارات الاستثنائية" التي قام بها خلال الأشهر الماضية بعد إبرام لبنان وإسرائيل رسميا اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وقال نصر الله، الذي كان هدد إسرائيل بتصعيد عسكري في حال أقدمت على أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها، "كل التدابير والاجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة أشهر أعلن الآن أنها انتهت"، معتبراً الاتفاق "انتصاراً كبيراً للبنان".