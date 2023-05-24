تعرُّض مسيَّرة إسرائيلية فوق الجولان لإطلاق نار من الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعرُّض طائرة مسيَّرة كانت تجمع معلومات فوق الجولان لإطلاق نار من الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر، إن "مسيَّرة درون تابعة لجيش الدفاع تعرَّضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية، عندما كانت تقوم بمهمة جمع معلومات اعتيادية".