محمد بن زايد وبوتين يجريان مباحثات في سان بطرسبرغ

التقى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ؛ حيث أجريا مباحثات ثنائية.

وخلال اللقاء، قال الشيخ محمد بن زايد، إن بلاده عززت التبادل التجاري مع روسيا، مشيرا إلى سعيه لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال بن زايد، إن الإمارات ضاعفت "حجم التبادل التجاري مع روسيا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار بعد جائحة كورونا"، لافتا إلى وجود 4 آلاف شركة روسية في بلاده.

من جانبه، وجه الرئيس الروسي الشكر لنظيره الإماراتي على جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية، مشيدًا "بدور الإمارات في الجهود لتسوية الأزمات في مختلف أنحاء العالم".

وقال بوتين، إن العلاقات بين روسيا والإمارات عامل مهم للاستقرار في المنطقة.

وأضاف بوتين لرئيس الإمارات: "أنا على دراية بقلقكم بشأن التطورات حول محطة زابوروجيه النووية سأخبركم بالتفصيل عن الموضوع".

وقال بوتين، إن روسيا تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، والتأكد من أن هناك توازنا بين العرض والطلب.

وذكر الرئيس الروسي أن موسكو "لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة".