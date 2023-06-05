"خططنا تحب الصمت".. ماذا تعرف عن الهجوم الأوكراني المضاد؟
أوشكت ملامح هجوم كييف المضاد الذي أعلن عنه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن تتضح أكثر، إلا أنها جاءت مصحوبة بـ"المخاطرة" على عكس العقيدة التي أعلن عنها مسؤول أوكراني في وقت سابق، بقوله: "الهجوم المضاد هو أنك تستطيع تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح مع خسائر عسكرية أقل".
ولعل أبرز سمة في خطة الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه أوكرانيا أنها تتميز بـ"الصمت". إذ رفضت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار الإفصاح عن موعد الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف لاستعادة أراضٍ سيطرت عليها القوات الروسية.
وقالت عبر صفحتها على "إنستغرام"، يوم الأحد، "إن وزارة الدفاع الأوكرانية لن تعلن عن بدء الهجوم المضاد.. الخطط لدينا تحب الصمت".
ونشرت "ماليار" مقطعًا مصورًا لجنود يضعون أصابعهم على أفواههم، في إشارة إلى سرية العملية المرتقبة.
وعادة ما يُوصف الهجوم المضاد بأنه هجوم عسكري واسع النطاق أو عملية تقوم بها قوة مسلحة كانت في السابق في موقف دفاعي.
ويأتي الإعلان عن الهجوم المضاد الجديد لكييف، بعد مثيل سابق له، في أيلول/سبتمبر 2022، حين قالت القوات الأوكرانية إنها أعادت السيطرة على أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع خلال 6 أيام في شمال شرق منطقة خاركيف.
وفي 11 مايو/ أيار الماضي، قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، في تعليقات صحفية إثر توقع العديد من المراقبين أن تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا على القوات الروسية في المستقبل القريب ضمن محاولة لاسترجاع الأراضي المحتلة: "الهجوم المضاد ليس حدثًا واحدًا يبدأ بصافرة ثم ينتهي بالضرورة في وقت ما متوقع".
وأضاف حينها لـ"BBC": "هذه حرب ديناميكية للغاية، إنها حرب مكثفة بشدة، وهناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار".
وقال "ساك" إن البلاد ستتقدم في هجومها المضاد بمجرد أن تقرر أنها تستطيع "تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح" مع خسائر عسكرية أقل.
لكن في مسار مختلف لعقيدة "ساك" التي أعلن عنها، خرج الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتصريحات هي الأحدث حول طبيعة هذا الهجوم المضاد، معلنًا أن الاستعدادات أُنجزت لشنّه، لكنه نبه إلى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي.
ونبّه زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، إلى أن الهجوم سيكون "خطرًا" دون مساعدة غربية أكبر لاحتواء الهجمات الجوية الروسية، مضيفًا: "يعلم الجميع أن هجومًا مضادًا دون تفوق جوي أمر بالغ الخطورة".
وأردف قائلًا: "في رأيي، اعتبارًا من اليوم، نحن مستعدون، ونعتقد بثقة أننا سننجح"، موضحًا أنه يجهل "المدة التي سيستغرقها هذا الأمر".
في الشأن ذاته، كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تأمل أن تستعيد أوكرانيا أراضيها، وتحسن قدرتها على إيجاد حل دبلوماسي للحرب.
وقال سوليفان خلال مقابلة مع "CNN"، يوم الأحد، ردًا على سؤال حول ما تريد الولايات المتحدة رؤيته من هجوم أوكرانيا المضاد: "نحن لا نقيّم هجوم أوكرانيا المضاد بالدرجات، ونقول لقد قدمتم أداءً جيدًا بناءً على ما قدمناه لكم، أو قدمتم أداءً سيئًا.. ما نريد فعله هو دعم أوكرانيا لتحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في ساحة المعركة لتكون في أقوى مركز ممكن على طاولة المفاوضات.
وزاد سوليفان بالقول: "نعتقد أن هذا الهجوم المضاد سيسمح لأوكرانيا باستعادة مناطق مهمة من الناحية الإستراتيجية من روسيا، وهي مناطق تحتلها روسيا خاضعة لسيادة أوكرانيا".
وتابع سوليفان: "ما هو المقدار بالضبط، وما هي الأماكن؟ سيعتمد هذا على التطورات على الأرض مع إجراء الأوكرانيين لهذا الهجوم المضاد. لكننا نعتقد أن الأوكرانيين سيحققون النجاح في هذا الهجوم المضاد، وسنواصل دعمهم، كما يسعون إلى الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الروسي المستمر".