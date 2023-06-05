"خططنا تحب الصمت".. ماذا تعرف عن الهجوم الأوكراني المضاد؟

أوشكت ملامح هجوم كييف المضاد الذي أعلن عنه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن تتضح أكثر، إلا أنها جاءت مصحوبة بـ"المخاطرة" على عكس العقيدة التي أعلن عنها مسؤول أوكراني في وقت سابق، بقوله: "الهجوم المضاد هو أنك تستطيع تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح مع خسائر عسكرية أقل".

ولعل أبرز سمة في خطة الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه أوكرانيا أنها تتميز بـ"الصمت". إذ رفضت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار الإفصاح عن موعد الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف لاستعادة أراضٍ سيطرت عليها القوات الروسية.

وقالت عبر صفحتها على "إنستغرام"، يوم الأحد، "إن وزارة الدفاع الأوكرانية لن تعلن عن بدء الهجوم المضاد.. الخطط لدينا تحب الصمت".

ونشرت "ماليار" مقطعًا مصورًا لجنود يضعون أصابعهم على أفواههم، في إشارة إلى سرية العملية المرتقبة.