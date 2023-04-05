ترامب: أنا ضحية للتدخل في الانتخابات

انتقد الرئيس السابق دونالد المدعي العام في نيويورك ألفين براج لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية للتدخل في الانتخابات.

وأمام مؤيديه المجتمعين في منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب بعد ساعات من توجيه الاتهامات له "لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".

وأضاف "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بجسارة عن أمتنا في مواجهة الساعين لتدميرها".

وكان ترامب دفع أمس الثلاثاء ببراءته أمام محكمة في مانهاتن في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تتكتما أمر علاقة جنسية معه.

وألقى ترامب، الذي يخوض سباق الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2024، مساء الثلاثاء في فلوريدا خطابا قصيرا نسبيا استمر 25 دقيقة مقارنة بخطاباته التي تستمر أحيانا ساعتين.