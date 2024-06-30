ألمانيا.. إصابة شرطيَين بجروح بالغة في مؤتمر لليمين المتطرف

تعرض شرطيان للاعتداء وأصيبا بجروح بالغة، اليوم السبت، من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على مؤتمر "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في إيسن غربي البلاد، حيث عاود المندوبون انتخاب رئيس الحزب.

ونقلت فرانس برس عن شرطة ولاية شمال الراين-فستفاليا، أن الحادث وقع في جوار القاعة التي يجتمع فيها حتى الأحد نحو 550 مندوبا من "البديل من أجل ألمانيا".

وأضافت أن "مجهولين استهدفوا بأقدامهم رأسي شرطيين" وواصلوا "الاعتداء عليهما بعدما سقطا أرضا"، فأصيبا "بجروح بالغة" استدعت نقلهما إلى المستشفى.