ألمانيا.. إصابة شرطيَين بجروح بالغة في مؤتمر لليمين المتطرف
تعرض شرطيان للاعتداء وأصيبا بجروح بالغة، اليوم السبت، من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على مؤتمر "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في إيسن غربي البلاد، حيث عاود المندوبون انتخاب رئيس الحزب.
ونقلت فرانس برس عن شرطة ولاية شمال الراين-فستفاليا، أن الحادث وقع في جوار القاعة التي يجتمع فيها حتى الأحد نحو 550 مندوبا من "البديل من أجل ألمانيا".
وأضافت أن "مجهولين استهدفوا بأقدامهم رأسي شرطيين" وواصلوا "الاعتداء عليهما بعدما سقطا أرضا"، فأصيبا "بجروح بالغة" استدعت نقلهما إلى المستشفى.
وأصيب 7 عناصر آخرين ولكن بجروح طفيفة خلال الاعتداء نفسه، ولاذ المعتدون بالفرار.
وصباحا، هاجم محتجون بعضهم "ملثم" 11 شرطيا بعد إغلاق طرق عدة بهدف منع وصول مندوبي الحزب. وأشارت السلطات إلى اعتقال عدد كبير من المشاركين في الاحتجاج.
وعلقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر على منصة اكس "ضد تطرف اليمين والعنصرية، نحتاج إلى قوى ديمقراطية قوية واحتجاجات سلمية".
وحشدت الشرطة نحو ألف عنصر لضمان الأمن في المدينة، في ظل خشية من "مثيري شغب من اليسار المتطرّف يمكن أن يرتكبوا أعمال عنف".