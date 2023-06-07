كريس كريستي يتوعد بتدمير ترامب في الانتخابات الرئاسية

"حليف الأمس عدو اليوم" عبارة استخدمت على الساحة الدولية كثيرًا، وتنطبق مجددًا على "كريس كريستي" حاكم ولاية نيوجيرسي السابق الذي عاد إلى الساحة مُرشحًا نفسه للسباق الرئاسي 2024 ومهاجمًا ترامب بعد أن كان حليفه المقرب العام 2016.

بعد أكثر من 7 سنوات من حملته الأولى التمهيدية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، التي انسحب منها دعمًا لترامب، خرج كريستي، أمس الثلاثاء، أمام داعميه معلنها بصراحة: "لا أهتم بالفوز في 2024 بقدر ما أرغب بتدمير ترامب".

وسائل إعلام عديدة من بينها صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أن تكتيك كريستي للفوز هو "مهاجمة ترامب" في كل فرصة يجدها مناسبة.