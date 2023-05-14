انفتاح إيراني جديد على المنطقة من خلال التقارب مع مصر

في خطوة انفتاح جديدة على المنطقة، كشف عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، عن قرب فتح سفارتي إيران ومصر في كل من القاهرة وطهران.

وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أكد عضو اللجنة، فدا حسين مالكي، وجود مفاوضات بين إيران ومصر في العراق، قائلاً: "ستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب".

وحول أهمية إقامة العلاقات بين طهران والقاهرة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، قال مالكي: "من المهم للغاية إعادة العلاقات بين إيران ومصر، مصر من أقدم الدول وأكثرها حضارة في المنطقة والعالم".