السوريون في السودان.. عين على الإجلاء وأخرى "مذعورة"

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية عبر البر والبحر والجو.

وفيما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحاً لاقتتال عنيف، مع سيطرة قوات الدعم السريع عليه، تُجرى عمليات إجلاء عدّة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومتراً من العاصمة.

وأجلت أمريكا ودول عديدة من أوروبا وأفريقيا وآسيا خلال اليوم الإثنين، وفي الأيام الماضية، رعاياها من السودان إلى برّ الأمان.

ومع نقل حكومات دول عديدة المئات من دبلوماسييها وغيرهم من المواطنين من السودان، سعى السودانيون، اليوم، للهروب من الفوضى، وسط مخاوف من أن القائدين العسكريين المتنافسين في البلاد قد يصعدان معركتهما بمجرد اكتمال عمليات إجلاء الأجانب.