الدبابات الغربية تصل أوكرنيا

بدأت أوكرانيا تلقي الدبابات الغربية التي تنتظرها منذ أسابيع، حيث وصلت أولى الشحنات من ألمانيا وبريطانيا وهي جاهزة للتوجه نحو الخطوط الأمامية للحرب ضد روسيا.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن أولى دبابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن دبّابات "تشالنجر البريطانية و(مدرّعات) سترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية" أضيفت إلى "الوحدات الأوكرانية".

بدورها، أكّدت المتحدّثة باسم الوزارة إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس، أن دبّابات تشالنجر "باتت موجودة في أوكرانيا"، من دون تحديد عددها.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الألمانية يوم الاثنين إن 18 دبابة قتالية ألمانية من طراز (ليوبارد 2) وصلت إلى أوكرانيا.

وكانت برلين قد تعهدت بتزويد كييف بهذا النوع من الدبابات لدعمها في حربها ضد روسيا.

ووافقت ألمانيا في يناير كانون الثاني على توريد الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة الغزو الروسي لكن موسكو تعتبرها استفزازا خطيرا.

وكتب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على تويتر "أنا متأكد من أنها تستطيع تقديم مساهمة حاسمة على الجبهة".

وقال مصدر أمني إنه إلى جانب 18 دبابة قتالية، وصلت إلى أوكرانيا 40 مركبة مشاة مقاتلة ألمانية من طراز ماردر ومدرعتان.

وقام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات ماردر لعدة أسابيع في ساحات التدريب في مونستر وبيرجن في شمال ألمانيا.

وإلى جانب المركبات الألمانية، وصلت أيضا ثلاث دبابات ليوبارد تبرعت بها البرتغال إلى أوكرانيا، وفقا للمصدر الأمني.