السيسي: أزمة الدولار ستصبح تاريخاً

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده ستتجاوز أزمة الدولار، معتبرا أنها "ستكون تاريخاً".

وأوضح السيسي في كلمة أمام عدد من جنود وضباط الجيش شرقي القناة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان أنه "توجد أزمة اقتصادية كبيرة في العالم ولها تأثيرات علينا، وسنتجاوزها".

وأكد أن "بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان، كما تجاوزت (الإرهاب) من قبل".

وقال موجها كلامه لجنود وضباط الجيش إن "الإرهاب انتهى بكم، وقريباً ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخاً، حتى الدولار بفضل الله وبفضلكم سيكون تاريخاً، لكن لا بد أن نعرق ونشقى".