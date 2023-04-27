آخر تطورات أحداث السودان.. تغطية مستمرة

متحدث العملية السياسية بالسودان: عناصر الحركة الإسلامية تشعل الفتنة بين الجيش والدعم السريعمتحدث العملية السياسية بالسودان: الحركة الإسلامية فجرت الوضع في البلاد من أجل العودة للسلطة.الخارجية المصرية تعلن إجلاء 2679 مصرياً من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية.المدير الإقليمي للصحة العالمية: المختبر الوطني للصحة بالسودان محتل تحت قوة السلاحالمدير الإقليمي للصحة العالمية: أطراف النزاع في السودان تحتل مستشفيات بالخرطوم.الخارجية السودانية: لا صحة لدخول الجيش في حوار مع قوات الدعم السريع ولا خيار لها سوى الاستسلام.الخارجية السودانية: قوات الدعم السريع تواصل خرق الهدنة بتعديها على أرواح وممتلكات المواطنين..الجيش السوداني: الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم "مستقر جدًا باستثناء ولاية غرب دارفور".الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجًا كبيرًا في الأوضاع على الأرض.