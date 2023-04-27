آخر تطورات أحداث السودان.. تغطية مستمرة
أخبار

آخر تطورات أحداث السودان.. تغطية مستمرة

إرم نيوز

متحدث العملية السياسية بالسودان: عناصر الحركة الإسلامية تشعل الفتنة بين الجيش والدعم السريع

متحدث العملية السياسية بالسودان: الحركة الإسلامية فجرت الوضع في البلاد من أجل العودة للسلطة

الخارجية المصرية تعلن إجلاء 2679 مصرياً من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية

المدير الإقليمي للصحة العالمية: المختبر الوطني للصحة بالسودان محتل تحت قوة السلاح

المدير الإقليمي للصحة العالمية: أطراف النزاع في السودان تحتل مستشفيات بالخرطوم

الخارجية السودانية: لا صحة لدخول الجيش في حوار مع قوات الدعم السريع ولا خيار لها سوى الاستسلام.

الخارجية السودانية: قوات الدعم السريع تواصل خرق الهدنة بتعديها على أرواح وممتلكات المواطنين.

الجيش السوداني: الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم "مستقر جدًا باستثناء ولاية غرب دارفور".

الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجًا كبيرًا في الأوضاع على الأرض.

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