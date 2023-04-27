آخر تطورات أحداث السودان.. تغطية مستمرة

الخارجية السودانية: لا صحة لدخول الجيش في حوار مع قوات الدعم السريع ولا خيار لها سوى الاستسلام.

الخارجية السودانية: قوات الدعم السريع تواصل خرق الهدنة بتعديها على أرواح وممتلكات المواطنين.