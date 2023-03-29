هآرتس: نتنياهو نفذ وقفة تكتيكية لكنه لن يستسلم

وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعليق التعديلات القضائية، بأنه "مجرد وقفة تكتيكية"، مؤكدة أنه "لن يستسلم وسيبقى متمسكا بتمرير تلك التعديلات".

وكان نتنياهو أعلن، الاثنين الماضي، تجميد تشريع خطة ائتلافه لإجراء الإصلاحات القضائية، على وقع تظاهرات واسعة شهدتها إسرائيل رفضا للخطوة.

وقالت الصحيفة، في تحليل، إنه "من الواضح أن قرار نتنياهو تعليق التعديلات القضائية لا يمثل استسلامًا حقيقيًا بل وقفة مؤقتة لأسباب تكتيكية".

وأضافت: "اضطر نتنياهو إلى التراجع بعد أن واجه إصرار الحركة الاحتجاجية، التي بلغت ذروتها بعد القرار الخاطئ بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت".