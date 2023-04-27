بالفيديو.. الرئيس الكوري يغني لبايدن

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فبعدما أنهى الفنانون عرضهم أخذ الرئيس بايدن زمام الأمور ودعا يون الذي يعشق أغنية (أمريكان باي) للانضمام له وغناء مقطوعة منها.

وبالفعل التقط يون الميكروفون وغنى الأجزاء الأولى من الأغنية باللغة الإنجليزية وفي تناغم بينما وقف بايدن والحضور يشاهدونه في ذهول وسعادة.

وقال بايدن ليون "لم يكن لدي أدنى فكرة" أنه يمكنه الغناء، ثم قدم له جيتارا موقعا من دون ماكلين الذي كتب الأغنية.