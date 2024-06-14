معظمها فوق روستوف.. روسيا تعلن إسقاط 87 مسيرة أوكرانية

أعلنت روسيا الجمعة، إسقاط 87 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، استهدف 70 منها منطقة روستوف التي تضم مقر عملياتها العسكرية ضد كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليل، أحبطت القوات الروسية محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات"، مضيفة " في المجموع، أسقطت 87 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية".

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات من دون طيار.

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.