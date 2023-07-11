روسيا تتوعد بالرد إذا أمدت أمريكا أوكرانيا بقنابل عنقودية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن إمداد كييف من قبل واشنطن بذخائر عنقودية، سيزيد من الصراع، نافيا استخدام موسكو لهذا النوع من الذخائر في حربها في أوكرانيا.

وقال شويغو في كلمة له حول العملية العسكرية "تسليم أمريكا ذخائر عنقودية لكييف سيساهم بشكل طبيعي في إطالة أمد الصراع" مشددا على أن روسيا" امتنعت وتمتنع عن استخدام الذخائر العنقودية في العملية العسكرية الخاصة إدراكاً منها للخطر الذي تشكله على المدنيين".

وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه في حال تزويد أوكرانيا" بذخائر عنقودية ستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية كرد فعل".

وأشار إلى أن "الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الذخائر الأمريكية ومداها أوسع وأكثر تنوعاً".