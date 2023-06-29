أوروبا تعتزم تمديد عقوبات الصواريخ الباليستية على إيران

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، عن مصادر لم تسمها، قولهم إن دبلوماسيين أوروبيين أبلغوا إيران باعتزام الاتحاد الأوروبي الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية.

ومن المقرر أن تنتهي تلك العقوبات في أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب اتفاق إيران النووي المبرم في 2015، إلا أن الخطوة الجديدة قد تستفز طهران وتدفعها للرد عليها، بحسب الوكالة.

وأرجعت المصادر إبقاء العقوبات إلى 3 أسباب وهي استخدام روسيا لطائرات إيرانية مسيرة في حرب أوكرانيا واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية لروسيا.

وأضافت المصادر أن من بين تلك الأسباب حرمان إيران من منافع الاتفاق النووي التي منحت لها بالنظر إلى انتهاكها للاتفاق، رغم أن ذلك حدث بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال دبلوماسي: "أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام بنية الإبقاء على العقوبات، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها ردا على ذلك وكيفية الاستعداد لها".