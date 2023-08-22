‪ القبارصة الأتراك يتهمون الأمم المتحدة بالتحيز‭ ‬ضدهم

اتهم القبارصة الأتراك، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة، بالتحيز ضدهم في نزاع بسبب مشروع لتعبيد طريق ترتبت عليه أخطر حوادث التوتر، منذ سنوات، في الجزيرة المقسمة عرقيًا في الأسبوع الماضي.

واندلعت اشتباكات بالأيدي، الجمعة، بين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأفراد أمن من القبارصة الأتراك عندما حاول جنود قوات حفظ السلام منع أعمال البناء في منطقة تقول بعثة المنظمة الدولية في قبرص إنها تخضع لسلطانها القضائي.

واستنكر مجلس الأمن الدولي هذه الحوادث، وهي الأخطر، منذ سنوات، في بيان أصدره الإثنين، داعيًا إلى "إزالة جميع أعمال الإنشاء، ووقف الأنشطة العسكرية والمدنية غير المصرح بها، داخل وعلى امتداد خط وقف إطلاق النار في الجزيرة".

وقال القبارصة الأتراك، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "تصرفات قوات حفظ السلام غير مقبولة، وإن مشروع الطريق ضروري".