بين اليمين واليسار.. خبراء فرنسيون يحذرون من "السيناريو الأسود"

مع دخول فرنسا مرحلة حاسمة بعد الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية، حذر خبراء فرنسيون من "السيناريو الأسود" ومواجهات في الشوارع والبرلمان بعد صعود اليمين واليسار المتطرفين.

ويرى أستاذ التاريخ المعاصر، فريدريك بيشون في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "صعود اليمين المتطرف وتقدم مرشحي اليسار المتطرف ينذران بحدوث اشتباكات مباشرة بين الجانبين في الشارع أو على الصعيد السياسي في البرلمان".

وحصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف برئاسة جوردان بارديلا، على 33.1% من الأصوات، بحسب آخر أرقام وزارة الداخلية.

وأبدى بارديلا الذي تم انتخابه أخيرًا لعضوية البرلمان الأوروبي في 9 يونيو/حزيران، رغبته في الحصول على منصب رئاسة الوزراء و"التعايش" مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وناشد السياسي اليميني ناخبيه أن "يظلوا متأهبين في جهد أخير" من أجل "واحدة من أكثر الانتخابات حسما، في كامل تاريخ الجمهورية الخامسة، في 7 يوليو/تموز الجاري".

وبدوره، قال الباحث السياسي في معهد توماس مور، جون سيلفستر مونجريني، لـ"إرم نيوز"، إن "شاشات التلفزيون أظهرت تحول 10.6 مليون فرنسي إلى حزب التجمع الوطني، موضحًا أن استطلاعات الرأي صحيحة، لكن النتيجة رغم ذلك تظل مهمة".

وأضاف: "للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، صعد اليمين المتطرف إلى قمة الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية".