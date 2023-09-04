الجنرال بريس أوليجي نجيما يؤدي اليمين رئيساً مؤقتاً للغابون

يؤدي الجنرال بريس أوليجي نجيما، قائد الانقلاب في الغابون، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا لـ"مرحلة انتقالية" في الغابون لم تحدد مدّتها، واعدا بإقامة "مؤسسات أكثر ديمقراطية" وتنظيم "انتخابات حرة".

وفي الانقلاب الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال 3 سنوات، استولى ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما على السلطة في 30 أغسطس/ آب، بعد دقائق من إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.

وسيؤدي نجيما، الذي اختاره الضباط منذ ذلك الحين قائدا رسميا لهم، اليمين كرئيس انتقالي في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ويلقي كلمة يبثها التلفزيون الوطني لأول مرة.

واجتذب الانقلاب، الذي أنهى حكم عائلة بونجو الذي استمر 56 عاماً، حشودا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل لكنه قوبل بإدانة من الخارج.