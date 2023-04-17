توقيف رجل أعمال بتهمة "بيع معلومات حساسة" للصين

وجهت السلطات الأسترالية الاتهام إلى رجل أعمال من مواطني البلاد، وأودعته السجن؛ لبيعه معلومات حساسة لجواسيس صينيين محتملين، على ما ورد في جلسة استماع بمحكمة في سيدني، الإثنين.

اتهمت الشرطة ألكسندر تشيرغو (55 عامًا) المقيم في شنغهاي منذ عام 2002، بالحصول من عميلين صينيين على "قائمة تسوق" معلومات ليزودهما بها لقاء أجر، وفقا لما ذكرته النيابة.

وقال النائب العام كونور مكريث للمحكمة: "لقد فعل ذلك مقابل مبالغ نقدية سُلمت له في ظروف مختومة".

وأوضح أن المعلومات المطلوبة تتعلق بمناجم الليثيوم والحديد الأسترالية واتفاق "أوكوس" الأمني المبرم في عام 2021 بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.