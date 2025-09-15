بغياب واشنطن.. وزراء دفاع شمال أوروبا يحضرون عرضا عسكريا في غرينلاند

حضر وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن مناورات عسكرية في غرينلاند، الاثنين، مع نظيريه الإيسلندي والنرويجي، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع، في حدث غابت عنه الولايات المتحدة التي تطالب بالمنطقة المتمتعة بحكم ذاتي.

ويشارك في مناورات "أركتيك لايت 2025" أكثر من 500 جندي من الدنمارك وفرنسا والنرويج والسويد، المنضوية جميعها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال لوند بولسن، في بيان، إن "الوضع الأمني الحالي يتطلب منا تعزيز حضور القوات المسلحة بشكل كبير في المنطقة القطبية الشمالية وشمال الأطلسي".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أكد ترامب مرارا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى غرينلاند الجزيرة الاستراتيجية الغنية بالموارد لأسباب أمنية، ما أثار توترات دبلوماسية مع الدنمارك.

وانتقدت الولايات المتحدة، التي تدير قاعدة جوية في القسم الشمالي من الجزيرة، الدنمارك بشدّة لعدم استثمارها بشكل كاف في الدفاع عن غرينلاند.

وبالنسبة للوند بولسن، فإن مناورات "أركتيك لايت 2025" التي تُجرى بالتنسيق مع حكومة غرينلاند هي "مثال جيّد على التزامنا المشترك لتعزيز قدرة القوات المسلحة على التعامل مع التهديدات في المنطقة القطبية الشمالية".

وفي أواخر آب/أغسطس، أفادت هيئة البث الدنماركية "دي آر" بأن ثلاثة أمريكيين على الأقل مرتبطين بالرئيس دونالد ترامب قاموا بنشاط لتعزيز نفوذهم في الجزيرة.