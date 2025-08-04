كوريا الجنوبية تبدأ تفكيك مكبرات الصوت المناهضة لجارتها الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بدء إزالة مكبرات الصوت الدعائية المثبتة على الحدود مع جمهورية كوريا الشمالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر بين البلدين، بعد أسابيع من تعليق البث بأمر من الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ.

وأكدت الوزارة أن "الخطوة لن تؤثر في جاهزية الجيش، وتشمل إزالة نحو 20 مكبرا ثابتًا، خلال هذا الأسبوع"، وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

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ولم تُجر سيئول أي مشاورات مسبقة مع بيونغ يانغ، التي لم تُظهر حتى الآن مؤشرات على اتخاذ خطوة مماثلة، رغم رصد أعمال صيانة لمكبرات صوتها، بحسب الوكالة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعادت هذه الحملة الدعائية عام 2023، عقب توتر في العلاقات مع جارتها الشمالية.

وبحسب وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، يسعى الرئيس لي جاي ميونغ، منذ توليه منصبه، إلى تخفيف التوترات وتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، داعيًا المنظمات في بلاده لوقف المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ.