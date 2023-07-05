روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية في جزيرة سخالين

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط أوكراني لتنفيذ هجمات تستهدف منشأة للطاقة الكهربائية ومكتب تجنيد عسكري في جنوب جزيرة سخالين الروسية، الواقعة قبالة الساحل الشرقي لسيبيريا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "تم منع التحضير لأعمال إرهابية في منشأة للطاقة الكهربائية بالجزيرة وفي مكتب تجنيد عسكري تابع لوزارة الدفاع".

وأضاف: "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد 1980، وهو من أنصار النازية الجديدة الأوكرانية".

وبحسب البيان، فقد أراد المعتقل أن يقوم بتصوير الموقع وإرسال الصور مباشرة إلى إدارة أمن الدولة الأوكرانية.

وقال المعتقل خلال اعترافات أدلى بها أثناء التحقيق معه إنه "احتفظ ببعض أدوات الهجوم في المنزل، وبعضها في المرآب، وخطط لتنفيذ الهجوم ليلاً حتى لا تلتقطه الكاميرات".

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو لعملية الاعتقال، وضبط المواد التي كان سيستخدمها المعتقل الروسي في الهجمات.