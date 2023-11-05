تأييدًا للفلسطينيين‎.. محتجون يحاولون اقتحام قاعدة جوية تضم قوات أمريكية في تركيا

استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بعدما حاول مئات المشاركين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، اليوم الأحد، اقتحام قاعدة جوية تضم قوات أمريكية.

وجاءت هذه الأحداث قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة أنقرة؛ لإجراء محادثات بخصوص الوضع في غزة مع نظيره التركي هاكان فيدان، غدًا الاثنين، وبعد انتقادات أنقرة المتكررة للغرب بشأن دعم إسرائيل.