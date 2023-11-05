تأييدًا للفلسطينيين.. محتجون يحاولون اقتحام قاعدة جوية تضم قوات أمريكية في تركيا
استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بعدما حاول مئات المشاركين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، اليوم الأحد، اقتحام قاعدة جوية تضم قوات أمريكية.
وجاءت هذه الأحداث قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة أنقرة؛ لإجراء محادثات بخصوص الوضع في غزة مع نظيره التركي هاكان فيدان، غدًا الاثنين، وبعد انتقادات أنقرة المتكررة للغرب بشأن دعم إسرائيل.
وكثفت تركيا انتقاداتها لإسرائيل مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، لكنها تدعم حل الدولتين وتستضيف أعضاء من حركة حماس الفلسطينية، كما نُظمت احتجاجات في أنحاء تركيا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية (أي.إتش.إتش)، وهي هيئة مساعدات إسلامية تركية، في وقت سابق، تنظيم مسيرة للتوجه إلى قاعدة "إنجرليك" الجوية في مدينة أضنة، جنوب تركيا؛ للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل.
وتضم القاعدة قوات أمريكية وتُستخدم لدعم التحالف الدولي، الذي يقاتل تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، ودعا المشاركون في الاحتجاج إلى إغلاق القاعدة.
وأظهرت لقطات أفرادا من الشرطة وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع ويستخدمون خراطيم المياه؛ لتفريق الحشود التي كانت تلوح بالعلمين التركي والفلسطيني وتردد شعارات، وأطاح المتظاهرون بالحواجز واشتبكوا مع قوات الأمن.
وشوهد المحتجون أيضًا وهم يلقون الكراسي البلاستيكية والحجارة وأشياء أخرى على الشرطة، التي ردت بإطلاق قنابل الدخان، واندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وألقى رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية، بولنت يلدريم، خطابا أمام المحتجين في أضنة حثهم فيه على عدم مهاجمة الشرطة.
وقال: "أيها الأصدقاء، من الخطأ إلقاء الحجارة أو ما شابه؛ لأن أفراد الشرطة والجنود يريدون الذهاب إلى غزة والقتال، وسيذهبون عندما يحين الوقت".
وأضاف: "إننا نستشيط غضبا ولا يمكننا كبح هذا الغضب، لكن تركيا تفعل ما في وسعها".
وقررت الهيئة إنهاء الاحتجاج قبل الموعد المقرر بسبب الاشتباكات مع الشرطة.