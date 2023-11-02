الأرجنتين تدين قصف إسرائيل لمخيم جباليا: لا شيء يبرره

أدانت الأرجنتين، الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف يومي الثلاثاء والأربعاء مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وأوقع في كل مرة عشرات القتلى المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان إنّ "الأرجنتين تدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وتعترف بحقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس. ومع ذلك، ما من شيء يبرّر انتهاك القانون الإنساني الدولي وواجب حماية السكّان المدنيّين".

وأضافت أنّها تدين "الهجوم الذي شنّته القوات الإسرائيلية على مخيّم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة".

وقصفت إسرائيل مخيّم جباليا للاجئين مرتين، الأولى الثلاثاء والثانية الأربعاء، وفي كل مرة خلّف القصف عشرات القتلى المدنيين وأضراراً مادية جسيمة، وفقاً لحركة حماس التي تسيطر على القطاع غزة.

وبرّرت إسرائيل الثلاثاء قصفها المخيّم بأنّها استهدفت فيه القيادي في حركة حماس إبراهيم البياري الذي أكّدت أنّه أحد المسؤولين عن الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل.

وفي أميركا اللاتينية، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حين استدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى الدولة العبرية، في خطوات اتّخذتها الدول الثلاث ردّاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وفي بيانها، دعت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى السماح بوصول المساعدات الدولية إلى السكّان الفلسطينيين في قطاع غزة "بدون قيود وبشكل عاجل".

والأرجنتين هي موطن أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، حيث تضم هذه الجالية أكثر من 250 ألف شخص.

نن/بم