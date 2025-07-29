"إنه صديقي".. ستارمر يحرج ترامب بسبب عمدة لندن

وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاداً جديداً إلى عمدة لندن، صادق خان، خلال مؤتمر صحفي في اسكتلندا يوم الاثنين، مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

واضطرّ ستارمر للتدخل ومقاطعة الرئيس الأمريكي، مؤكداً أن عمدة لندن "صديقه.

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وكان ترامب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيزور لندن في سبتمبر/ أيلول في زيارة رسمية، ردّ بالإيجاب، لكنه أضاف على الفور: "لست من المعجبين بعمدتك. أعتقد أنه يؤدي عمله بشكل سيئ".

وتابع الرئيس الأمريكي واصفاً خان "إنه رجل سيئ"، ليقاطعه كير ستارمر، بضحكة محرجة، قائلاً عن عمدة لندن "إنه صديقي".

لكن ترامب، وفق تقرير صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، واصل دون اكتراث توجيه الانتقاد إلى خان "الذي يؤدي عمله بشكل سيئ للغاية".

عداء قديم

ولطالما اتسمت بالتوتر العلاقة بين عمدة لندن، وهو عضو في حزب العمال، مثل ستارمر، والرئيس الأمريكي.

وقال متحدث باسم صادق خان، وهو عمدة لندن منذ عام 2016، إنه "مسرور برغبة الرئيس ترامب في زيارة أعظم مدينة في العالم". وأضاف "سيرى كيف يجعلنا تنوعنا أقوى، لا أضعف، أغنى، لا أفقر" .

وفي عام 2019، صرّح الرئيس الأمريكي بأن صادق خان، ابن مهاجرين باكستانيين ومسلم ملتزم، "يؤدي عملاً سيئاً للغاية في مكافحة الإرهاب".

فيما ردّ خان حينها على ترامب بالقول إنه يمثّل "شعبوية اليمين المتطرّف"، قبل أن يُبدي موافقته على وجود طفل ضخم قابل للنفخ على شكل الرئيس الأمريكي في مظاهرة بلندن في يونيو/حزيران 2019.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتهم خان الرئيس الأمريكي بمهاجمته خلال ولايته الأولى بسبب "لون بشرته ودينه".

يقوم دونالد ترامب بزيارة إلى اسكتلندا منذ مساء الجمعة، تجمع بين ممارسة الغولف والدبلوماسية ومحادثات تجارية. وسيعود إلى المملكة المتحدة في زيارة دولة من 17 إلى 19 سبتمبر/ أيلول، وهي الزيارة الثانية للحزب الجمهوري.