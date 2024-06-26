رئيس البرازيل يطالب نظيره الأرجنتيني بالاعتذار عن "أشياء غبية"

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي مدين له ولبلاده باعتذار؛ بسبب قوله "كثيرا من الأشياء الغبية" عن البرازيل.

وأضاف الزعيم اليساري في مقابلة مع موقع "يو.أو.إل" الإخباري البرازيلي، أنه لم يلتقِ بعد بميلي، وهو يميني ليبرالي تولى منصبه في ديسمبر/ كانون الأول؛ لأنه يريد اعتذارا أولا، بحسب "رويترز".