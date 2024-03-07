صحيفة: بعد الانتصارات الروسية.. تعزيز الدفاعات الأوكرانية أولوية

شددت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، على أن كل ما تستطيع القوات الأوكرانية فعله الآن، في ضوء انتصارات الجيش الروسي الأخيرة واحتمالية شنه لهجوم موسع هذا الربيع، هو تعزيز دفاعاتها من خلال حفر الخنادق وإعداد السواتر الترابية الضخمة والمزيد من التحصينات.

ووفقًا لمسؤولين عسكريين أوكرانيين، تقوم الحفارات الأكثر شيوعًا في مواقع البناء، المتواجدة في ساحة المعركة، بحفر الأرض لإنشاء خنادق مضادة للدبابات.

ويحاول الأوكرانيون محاكاة التحصينات والعوائق الدفاعية التي أوجدتها روسيا على جانبها من الجبهة، قبل أكثر من عام، وكان لها فعالية مميتة في إحباط الهجوم الأوكراني في الصيف الماضي.

وفي ذات السياق، أعلنت أوكرانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن حملة لبناء شبكة واسعة من التحصينات على طول الخطوط الأمامية، خاصة في المناطق القريبة من أفدييفكا.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع البناء، وحث الشركات الخاصة والجهات المانحة على المشاركة.