بلينكن يزور إسرائيل للتضامن بعد هجوم حماس

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، زيارة إلى إسرائيل لإبداء التضامن مع الدولة العبرية، بعد الهجمات المباغتة التي شنّتها حركة حماس، بحسب ما أعلنت وزارته.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، لصحافيين، الثلاثاء، إن الزيارة "ستكون رسالة تضامن ودعم".