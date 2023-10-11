بلينكن يزور إسرائيل للتضامن بعد هجوم حماس
يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، زيارة إلى إسرائيل لإبداء التضامن مع الدولة العبرية، بعد الهجمات المباغتة التي شنّتها حركة حماس، بحسب ما أعلنت وزارته.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، لصحافيين، الثلاثاء، إن الزيارة "ستكون رسالة تضامن ودعم".
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن "سيرت حاملة طائرات ليس لردع حماس فقط وإنما لمنع التصعيد في المنطقة"، مؤكداً عدم وجود نية لإرسال قوات برية.
وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تتحدث مع إسرائيل حول توفير ممر آمن لخروج المدنيين من غزة.
كما لفت إلى أن "بلاده صنفت حماس منظمة إرهابية منذ زمن طويل، والتركيز الآن ينصب على دعم إسرائيل بكل السبل".