للصين وزير خارجية لم يظهر علنا منذ شهر

غاب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ عن الحيّز العام منذ زهاء شهر، ما أثار تكهنات واسعة عن أسباب غيابه عن المشهد، في وقت تشهد بكين حراكا دبلوماسيا خصوصا لجهة علاقتها مع الولايات المتحدة.

في ما يأتي أبرز ما نعرفه عن الوزير الغائب منذ أواخر حزيران/يونيو:

من هو تشين غانغ؟

يعدّ تشين غانغ، الذي عيّن وزيرا للخارجية في كانون الأول/ديسمبر 2022، من المقربين من الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأحد كاتمي أسراره.

أمضى الدبلوماسي البالغ من العمر 57 عاما سنوات عدة في السفارة الصينية في لندن، وهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة.