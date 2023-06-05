"أسلحة بلجيكية" في روسيا تثير التوتر بين كييف وبروكسل

أثارت تقارير عن استخدام مقاتلين روس موالين لأوكرانيا أسلحة بلجيكية الصنع، في روسيا، اليوم الإثنين، توتراً وجدلاً بين بروكسل وكييف.

وطالب ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، اليوم، أوكرانيا توضيحات حول الموقف ودقة التقارير التي تفيد باستخدام تلك الأسلحة في روسيا، لافتاً إلى أنه كلف الدفاع وأجهزة الاستخبارات بمتابعة الأمر.

وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على أن "القاعدة صارمة"، مضيفا: من الواضح أن أسلحتنا التي زودنا بها أوكرانيا هي بغرض الدفاع عن الأراضي الأوكرانية".

ويأتي تصريح المسؤول البلجيكي رداً على تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يكشف عن رصد أسلحة ومدرعات من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي، في منطقة "بيلغورود" الروسية.