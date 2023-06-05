"أسلحة بلجيكية" في روسيا تثير التوتر بين كييف وبروكسل
أثارت تقارير عن استخدام مقاتلين روس موالين لأوكرانيا أسلحة بلجيكية الصنع، في روسيا، اليوم الإثنين، توتراً وجدلاً بين بروكسل وكييف.
وطالب ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، اليوم، أوكرانيا توضيحات حول الموقف ودقة التقارير التي تفيد باستخدام تلك الأسلحة في روسيا، لافتاً إلى أنه كلف الدفاع وأجهزة الاستخبارات بمتابعة الأمر.
وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على أن "القاعدة صارمة"، مضيفا: من الواضح أن أسلحتنا التي زودنا بها أوكرانيا هي بغرض الدفاع عن الأراضي الأوكرانية".
ويأتي تصريح المسؤول البلجيكي رداً على تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يكشف عن رصد أسلحة ومدرعات من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي، في منطقة "بيلغورود" الروسية.
ومنذ نحو أسبوعين، يحتدم القتال في هذه المنطقة المتاخمة لأوكرانيا، ونسبته موسكو إلى مقاتلين قوميين روس يؤيدون كييف أطلقت عليهم وصف "المخربين"، واستخدمت موسكو مدفعيتها وسلاحها الجوي على أراضيها في هذا القتال.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، استخدم هؤلاء المقاتلون الروس المناهضون للرئيس الروسي والذين يعملون من الأراضي الأوكرانية نحو 4 مركبات عسكرية زودت الولايات المتحدة وبولندا بها كييف.
ويستخدم المقاتلون المذكورون "بنادق من صنع بلجيكا وجمهورية التشيك"، حسب الصحيفة التي استندت إلى صور ومعلومات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وأظهرت تلك الصور والمعلومات بنادق هجومية من نوع FN SCAR تصنعها شركة FN Herstal البلجيكية التي تزود العديد من الجيوش في العالم بالأسلحة.