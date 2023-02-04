نتنياهو يصف التدخل الأمريكي في خطة إصلاح القضاء بـ"الغبي" و"غير الضروري"
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التدخل الأمريكي بخطة ائتلافه الحكومي المتعلقة بالإصلاحات القضائية، واصفا إياه بـ"الغباء"، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.
ويأتي ذلك على إثر التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل، والتي جرى خلالها مناقشة العديد من الملفات مع نتنياهو، والمسؤولين الإسرائيليين، أبرزها الخطة القضائية.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، إن "بناء إجماع على المقترحات الجديدة بشأن الإصلاحات القضائية الإسرائيلية هو أكثر الطرق فعالية لضمان قبولها"، وأثنى بشكل غير مباشر على المظاهرات ضد حكومة نتنياهو.
وأكدت الصحيفة العبرية أن "نتنياهو قال لأعضاء في حزبه الليكود إن تصريحات بلينكن تمثل "تدخلا صارخا وواضحا بالشأن الإسرائيلي"، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وصف ذلك بـ"الغباء وغير الضروري".
وأشارت إلى أن نتنياهو أجرى مشاورات قبل المؤتمر الصحفي المشترك مع بلينكن، لبحث الرد على أي تصريحات من الوزير الأمريكي حول خطة إصلاح القضاء، مستدركة: "لكنه فضل في نهاية الأمر عدم الرد".
وفي وقت سابق، قالت الصحيفة ذاتها إن الموقف الأمريكي من خطة الإصلاحات القضائية للائتلاف الحكومي "يثير قلق نتنياهو"، مشيرة إلى أن "بلينكن أثار خلال لقائه نتنياهو القلق الأمريكي من الخطة".
وأكدت أن "موقف الإدارة الأمريكية هو أن إسرائيل دولة ديمقراطية ويجب أن تبقى كذلك، من أجل الدفاع عنها بالأمم المتحدة"، مبينة أن النقد الأمريكي للخطة ينبع من حقيقة أن حكومة نتنياهو تضع نفسها فوق جميع السلطات.
يذكر أن أعضاءً في الحكومة الإسرائيلية هاجموا بلينكن، واعتبروا تصريحاته "تدخلا في الشأن الإسرائيلي ومحاولة لإعطاء درس بالديمقراطية لنتنياهو"، وفق تعبيره.