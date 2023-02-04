نتنياهو يصف التدخل الأمريكي في خطة إصلاح القضاء بـ"الغبي" و"غير الضروري"

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التدخل الأمريكي بخطة ائتلافه الحكومي المتعلقة بالإصلاحات القضائية، واصفا إياه بـ"الغباء"، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

ويأتي ذلك على إثر التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل، والتي جرى خلالها مناقشة العديد من الملفات مع نتنياهو، والمسؤولين الإسرائيليين، أبرزها الخطة القضائية.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، إن "بناء إجماع على المقترحات الجديدة بشأن الإصلاحات القضائية الإسرائيلية هو أكثر الطرق فعالية لضمان قبولها"، وأثنى بشكل غير مباشر على المظاهرات ضد حكومة نتنياهو.