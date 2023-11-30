قانوني يحذر من تبعات ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس
عبّر البروفيسور الفخري للقانون الدولي العام في جامعة باريس بانتيون، سيرج سور، عن قلقه، إزاء انتهاك القانون الإنساني الدولي بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، محذرا من التبعات القانونية لادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس.
وأجرت صحيفة لوموند الفرنسية مقابلة مع "سور" الذي سلط الضوء على أهمية التناسب، في الرد العسكري وفق القانون الدولي، مشيرا إلى "تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية بموجب القانون الدولي".
وأكد أن هجوم 7 تشرين الأول "يندرج ضمن تعريف الإرهاب الذي أدانه مجلس الأمن الدولي"، لكنه أشار إلى أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة غير متناسبة".
وشدد على ضرورة تحديد وضع قطاع غزة، قائلا "إذا اعتبرت أرضا محتلة، فلا يمكن التذرع بالدفاع عن النفس، ولا ينبغي استهداف غير المقاتلين، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وناقش الفرق بين إنكار إسرائيل لاحتلال غزة والآثار القانونية للدفاع عن النفس، معترفا بتباين وجهات النظر حول هذه المسألة، حيث تؤكد إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس وتتلقى الدعم من دول معينة، بما في ذلك فرنسا.
وتناول سور مفهوم التناسب في القانون الدولي، مع التركيز على الحاجة إلى استجابة تتماشى مع مستوى التهديد، منتقدا الطبيعة العشوائية للقصف الإسرائيلي، لا سيما أنها تتعارض مع القانون الإنساني.
وفيما يتعلق باستهداف المباني المدنية، مثل المستشفيات أو المدارس، أوضح أن المباني المدنية محمية، لكن "الضرورات العسكرية قد تبرر الهجمات إذا كانت تؤوي مقاتلين أو أسلحة، ومع ذلك، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الطرف المهاجم".
وتناول سور التحديات المتمثلة في تعريف التناسب وتقييمه، ولاسيما في منطقة النزاع، مبينا أن الافتقار إلى معلومات مستقلة حول الوضع في غزة يزيد من تعقيد عملية تقييم الحقائق.
كما ناقش ادعاءات إسرائيل بأنها تقوم بتحذير السكان المدنيين قبل القصف، مع التركيز على أهمية توفير الوقت الكافي للإخلاء وتسهيل الانسحاب السلمي.
وأشار إلى الإجراءات القانونية المتخذة ضد الأفراد وليس الدول في قضايا جرائم الحرب، معربا عن شكوكه بشأن احترام القانون الدولي الإنساني في الشرق الأوسط، التي وصفها بأنها فضاء للانتهاكات المعممة لقوانين الحرب.
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية