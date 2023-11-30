قانوني يحذر من تبعات ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس

عبّر البروفيسور الفخري للقانون الدولي العام في جامعة باريس بانتيون، سيرج سور، عن قلقه، إزاء انتهاك القانون الإنساني الدولي بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، محذرا من التبعات القانونية لادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس.

وأجرت صحيفة لوموند الفرنسية مقابلة مع "سور" الذي سلط الضوء على أهمية التناسب، في الرد العسكري وفق القانون الدولي، مشيرا إلى "تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية بموجب القانون الدولي".

وأكد أن هجوم 7 تشرين الأول "يندرج ضمن تعريف الإرهاب الذي أدانه مجلس الأمن الدولي"، لكنه أشار إلى أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة غير متناسبة".