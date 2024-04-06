مايكروسوفت تتهم الصين بالسعي إلى التأثير على الانتخابات الأمريكية

وتكشف الشركة الأمريكية ما قالت إنه مستوى أكبر من التعقيد باستخدام مقطع صوتي مزيف، تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُزعم أنه لمرشح رئاسي سابق يدعم أحد المرشحين الحاليين في تايوان.

وبذلك، كانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها جهة حكومية الذكاء الاصطناعي بهدف مباشر للتأثير على عملية انتخابية أجنبية، ما يشكل سابقة مثيرة للقلق للانتخابات المستقبلية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، وفقًا لمايكروسوفت.

ويقول موقع "إنفوباي" إن هذه التطورات تثير مخاوف الاستخبارات الأمريكية، من استخدام هذه التكنولوجيا لإغراق البلاد بالمعلومات المضللة.

ونفت الحكومة الصينية، مرارًا، هذه الاتهامات، مؤكدة معارضتها لإنتاج ونشر معلومات كاذبة.