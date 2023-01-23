اعتقال ثلاث صحفيات في إيران خلال 24 ساعة

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، ثلاث صحفيات في العاصمة طهران وجرى نقلهن إلى سجن ايفين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لما ذكرته رابطة الصحفيين الإيرانيين.

وقالت الرابطة في بيان لها نشره موقع "امتداد" الإصلاحي، إن "السلطات الأمنية اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاث صحفيات هن، مليكا هاشمي، وسعيدة شفيعي، ومهر نوش زارعي، وتم نقلهن إلى سجن ايفين شمال طهران".

وذكر الصحفي "حسن همايون"، أن "زوجته الصحفية سعيدة شفيعي جرى اعتقالها في منزلها ولا توجد معلومات عن مكان احتجازها"، مضيفاً أن "زوجته اعتقلت بتهمة الدعاية ضد النظام وأعمال ضد الأمن القومي".

فيما قالت منظمة "هرانا" الحقوقية، إن "الصحفية سعيدة جرى نقلها إلى سجن ايفين بعد مصادرة بعض الأجهزة الرقمية والشخصية التي تملكها".

والصحفية سعيدة كانت قد تعاون مع العديد من وسائل الإعلام المحلية من بينها صحيفة "دنيا اقتصاد، وشرق، وإنصاف نيوز، ومجلة إيران فردا".

ومنذ بداية الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف أيلول/سبتمبر 2022، اعتقلت السلطات الإيرانية قرابة 74 من الصحفيين، وأفرج عن بعضهم بكفالة، فيما لا يزال نحو 30 صحفيًا رهن الاعتقال، وفقًا لنقابة الصحفيين الإيرانيين.