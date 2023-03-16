هل ترد إسرائيل عسكرياً على لبنان بعد الخرق الأمني في حدودها؟

تساءلت تقارير عبرية حول إمكانية أن ترد إسرائيل عسكرياً في لبنان على الحدث الأمني الذي وقع في "مجدو"، الإثنين الماضي، محذرة من أن عدم الرد سيؤدي إلى ضرر جسيم لقوة الردع ضد المنظمات المعادية لإسرائيل.

وكشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل تفجير عبوة ناسفة، والذي تم على إثره تصفية مسلح تسلل من لبنان ونفذ عملية التفجير، مبيناً أن منفذ التفجير مواطن لبناني تمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية وزرع العبوة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه يوم الأربعاء، أن "الهجوم يخضع لتحقيق موسع، حيث يجري التحقيق في فرضية تورط منظمة حزب الله اللبناني فيه"، مبيناً أن المنفذ كان بحوزته حزام ناسف وقنبلة يدوية.

دعوات للرد

وقال تقرير لموقع "والا" العبري إن "أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم تحدد الجهة التي أرسلت منفذ هجوم مجدو؛ إلا أن الخلافات بدأت بالفعل حول الرد المحتمل عليه"، مضيفاً: "إلى جانب الانتقادات الشديدة لخرق الحدود الأكثر حساسية لإسرائيل، هناك دعوات للرد على لبنان وحزب الله".

وأوضح التقرير العبري أن "مسؤولين أمنيين أعربوا عن قلقهم من أن المستوى السياسي الإسرائيلي قرر التقليل من شأن الهجوم الذي يجري التحقيق بعلاقة حزب الله اللبناني فيه".