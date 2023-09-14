"أزمة بالأفق".. بن غفير يعلن التمرد على ائتلاف نتنياهو

أعلن حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، أنه لم يعد ملتزمًا بالائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو بدءًا من أمس الأربعاء.

واشترط الحزب للعودة إلى الائتلاف الحكومي، أن تتم الموافقة على القرارات التي اتخذها بن غفير والتي تقضي بتقليص عدد الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي للحزب، إن "المعنى العملي للقرار أن الحزب سيصوّت على القرارات في الكنيست حسبما يراه مناسبًا، وليس حسب ما يطلبه الائتلاف".