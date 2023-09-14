"أزمة بالأفق".. بن غفير يعلن التمرد على ائتلاف نتنياهو
أعلن حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، أنه لم يعد ملتزمًا بالائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو بدءًا من أمس الأربعاء.
واشترط الحزب للعودة إلى الائتلاف الحكومي، أن تتم الموافقة على القرارات التي اتخذها بن غفير والتي تقضي بتقليص عدد الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي للحزب، إن "المعنى العملي للقرار أن الحزب سيصوّت على القرارات في الكنيست حسبما يراه مناسبًا، وليس حسب ما يطلبه الائتلاف".
من جانبها، وصفت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" قرار حزب "عوتسما يهوديت" بأنه "أزمة جديدة تلوح في الأفق وتهدد مستقبل الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قرَّر الثلاثاء الماضي، عدم إجراء أي تغيير على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما قرَّر "الكابينيت" استكمال مناقشة ملف المعتقلين الفلسطينيين، بعد الأعياد اليهودية، التي تنتهي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويأتي قرار الحكومة بعد اعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار أصدره وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتقليص الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.
وكان بن غفير طالب بإدراج ملف المعتقلين الفلسطينيين على جدول أعمال "الكابينيت"، بعد جدال واسع مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.