رفض الإفراج المشروط عن السعودي حميدان التركي المعتقل في أمريكا
رفضت اللجنة المختصة بالنظر في قضية المواطن السعودي حميدان التركي المسجون في السجون الأمريكية، قرار الإفراج المشروط عنه، حسب ما أعلن نجله في تغريدة له عبر حسابه في تويتر اليوم الخميس.
وقال تركي حميدان في تغريدته: "بعد مرور 4 أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم إمكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط إلا بعد 3 سنوات".
وخضع حميدان التركي في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، رغم أن اللجنة القضائية (برول) لديها 3 خيارات، وهي إما الترحيل المشروط الذي يقضي بنقل التركي لقضاء باقي فترة محكوميته في سجون بلاده، أو تأجيل النظر في القضية، أو رفض الإفراج بشكل نهائي.
وحميدان التركي اعتقل في الولايات المتحدة، وهو طالب دكتوراة سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في ”الصوتيات“، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة ”دنفر“ بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.
واعتُقل حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.
واعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.
وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا، وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.
ويقول التركي، إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وإنها لُفّقت ضده بعد أن رفض العمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية ضد بلاده، وأمضى سنوات من عمره في السجن، تعرَّض خلالها لمعاملة سيئة في السجون، ومحاولات اغتيال على يد مسجونين خطرين، وفق قوله.