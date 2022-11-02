روسيا: أولويتنا منع وقوع حرب نووية

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها ملتزمة تماما بمنع حرب نووية، وإن تجنب وقوع اشتباك بين القوى النووية في العالم هو الأولوية الأولى لها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان :"نعيد التأكيد التام على التزامنا بالبيان المشترك لزعماء الدول الخمس المسلحة نوويا بشأن منع حرب نووية وتجنب سباق تسلح، والصادر في الثالث من يناير كانون الثاني عام 2022".

وأصدرت روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا بيانا مشتركا في كانون الثاني/يناير يؤكد مسؤوليتها في تجنب حرب نووبة.

ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى "التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين".

واليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية.

وأضاف كيربي أنه ليس لديه تعليق محدد على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن مناقشات روسية في هذا الصدد.

وتابع: "لقد أوضحنا منذ البداية أن تعليقات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقا عميقا، ونحن نأخذها على محمل الجد".

وأردف: "نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تجهز لاستخدامها".

من جانب آخر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إلى تحديث الأسلحة التي يستخدمها الجيش الروسي.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس التنسيق الحكومي، إن "الأسلحة يجب أن يطرأ عليها التحسن باستمرار وأن تظل فعالة. ولتحقيق ذلك، أكرر، أنه من المهم ضمان وجود منافسة قوية بين المصنعين والمطورين".