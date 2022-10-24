السلطات الموالية لروسيا في خيرسون الأوكرانية تشكل ميليشيا محلية

أعلنت الإدارة التي نصبتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، اليوم الاثنين، تشكيل ميليشيا محلية، قائلة إنه يمكن لجميع الرجال المتبقين في المدينة الانضمام إليها.

وفي إشعار على تطبيق "تيليغرام"، قالت إن الرجال لديهم "فرصة" للانضمام إلى وحدات الدفاع عن خيرسون إذا اختاروا البقاء فيها بمحض إرادتهم.

وعلى الرغم من ذلك، كان الرجال في المناطق الأوكرانية المحتلة الأخرى مثل دونيتسك قد وجدوا أنفسهم في وقت سابق مضطرين للانضمام والقتال في صفوف الجيوش التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، الأحكام العرفية في المناطق المحتلة، الأمر الذي جعل بإمكان الإدارات التي نصبتها روسيا تكثيف التعبئة.

وأمرت السلطات الروسية المدنيين بمغادرة خيرسون، وهي واحدة من 4 مناطق أوكرانية قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي رغم تحقيق قوات كييف مكاسب عسكرية كبيرة.

وشددت روسيا ووكلاؤها في خيرسون تحذيرات المطالبة بالرحيل في مواجهة هجوم أوكرانيا المضاد.

وقال وزير التعليم سيرجي كرافتسوف في رسالة بالفيديو يوم الأحد: "من الضروري إنقاذ أرواحكم".

وقالت السلطات في مطلع الأسبوع إنه تم إجلاء حوالي 25 ألف شخص منذ يوم الثلاثاء، معظمهم عن طريق القوارب عبر نهر "دنيبرو".