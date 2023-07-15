موسكو تعلن إحباط مخطط لاغتيال صحفية بارزة

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، إحباط محاولة اغتيال الإعلامية المعروفة مارغريتا سيمونيان، رئيسة مجموعة "راسيا سيغودنيا" الإعلامية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "تم منع تحضيرات كانت تقوم بها الاستخبارات الأوكرانية لاغتيال الإعلامية مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة راسيا سيغودنيا الإعلامية التي تضم قناة "روسيا اليوم" ووكالتي "ريا نوفستي" و"سبوتنيك".

وأضاف البيان: "كان يجري الإعداد لاغتيال إعلامية أخرى تدعى اكسينيا سوبتشاك".