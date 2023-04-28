ترحيب دولي بتمديد هدنة الجيش والدعم السريع في السودان

لقي قرار تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، لمدة 72 ساعة، الذي تم التوصل إليه، الخميس، ترحيباً دولياً، وسط دعوات لحوار جاد وإيقاف الاقتتال.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول ما تسمى باللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار، داعين إلى تنفيذه بالكامل.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي رحب بالقرار، الأطراف السودانية، إلى الالتزام بوقف القتال وضمان وصول المساعدات دون عراقيل.

وجاء في بيان صادر عن الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، وكذلك عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) إنها ترحب أيضا باستعدادهما للدخول في حوار من أجل وقف أكثر استدامة للأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.