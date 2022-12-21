إسرائيل.. توقعات بإعلان نتنياهو عن حكومته اليوم
توقعت وسائل إعلام عبرية أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، نجاحه في تشكيل الحكومة.
يأتي ذلك بعد 37 يومًا من تكليف زعيم حزب "الليكود" رسميًّا بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأفادت تقارير صحفية بأنه مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء المدة الممنوحة له، قد يعلن نتنياهو أنه قادر على تشكيل حكومة، إذ ستعمل كتلته اليمينية القادمة على تمرير العديد من التغييرات التشريعية قبل تولّي منصبه.
وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "أمام نتنياهو مدة حتى منتصف الليلة المقبلة لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الذي كلفه رسميًّا بتشكيل ائتلاف حاكم جديد بعد انتخابات الكنيست الشهر الماضي، ما إذا كان لديه الأصوات ليؤدي اليمين في حكومة جديدة".
وبحسب ما ذكرته القناة العبرية، يمكن لزعيم حزب "الليكود" أن يطلب 4 أيام إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على ائتلافه، بعد حصوله على تمديد لمدة 10 أيام من هيرتسوغ، لكن يبدو أنه من غير المحتمل أن يفعل ذلك.
وأوضحت أن "نتنياهو سيتصل بهيرتسوغ، ليخبره أنه شكل حكومة، ثم بعد ذلك عليه تنبيه رئيس الكنيست ياريف ليفين، الرجل الثاني في حزب الليكود، الذي تم التصويت عليه كرئيس للبرلمان الأسبوع الماضي، لتسهيل الموافقة السريعة على العديد من مشاريع القوانين التي دفعها حلفاء نتنياهو اليمينيون المتطرفون والمتشددون".
ووفقًا لها، يجب على ليفين إبلاغ الكنيست، وبعد ذلك سيكون أمام نتنياهو 7 أيام لأداء الحكومة اليمين الدستورية.
وأشارت إلى أنه لن ينعقد الكنيست حتى يوم الإثنين المقبل، بعد أن أبرمت كتلة نتنياهو والأحزاب في الائتلاف المنتهية ولايته اتفاقًا واضحًا يوم أمس الثلاثاء، لوقف جميع الأنشطة التشريعية.
ويعني التأخير أنه سيكون أمام نتنياهو، وشركائه حتى الثاني من يناير المقبل، لأداء اليمين الدستورية؛ ما يمنحهم مزيدًا من الوقت لتمرير مطالبهم الائتلافية لتصبح قوانين سارية المفعول.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو، وأحزاب اليمين، مرروا بالقراءة التمهيدية مشروع قانون طالب به وزير الشرطة المقبل المعين إيتمار بن غفير، من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على السيطرة السياسية على جهاز الشرطة داخل إسرائيل.
كما تم تمرير مشروع قانون ثان، في قراءة أولى، من شأنه تعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل للسماح لرئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بتعيين وزير مسؤول عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية في وزارة الدفاع.
وبموجب القانون الذي تم تمريره أمام الكنيست، سيضمن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، أن يصبح وزيرًا للداخلية والصحة على الرغم من الحكم الأخير الصادر بحقه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال.
وبعد سلسلة القوانين التي تم تمريرها، رد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد على الانتقادات بأنه لم يفعل ما يكفي لإحباط تمرير مشاريع القوانين التي يدعمها التحالف.
وأكد أنه "لولا الحرب التي نخوضها، لكانت الحكومة تشكلت بالفعل منذ 10 أيام وتم تمرير جميع القوانين دون أي تغييرات".
وقال لابيد إن "المعارضة القادمة كانت محدودة فيما يمكن أن تفعله أمام مشاريع القوانين"، مشيرًا إلى أن "كتلة نتنياهو تسيطر الآن على الكنيست بعد انتخاب ليفين لمنصب رئيس الكنيست الموقت".