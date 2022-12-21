إسرائيل.. توقعات بإعلان نتنياهو عن حكومته اليوم

توقعت وسائل إعلام عبرية أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، نجاحه في تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك بعد 37 يومًا من تكليف زعيم حزب "الليكود" رسميًّا بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية بأنه مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء المدة الممنوحة له، قد يعلن نتنياهو أنه قادر على تشكيل حكومة، إذ ستعمل كتلته اليمينية القادمة على تمرير العديد من التغييرات التشريعية قبل تولّي منصبه.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "أمام نتنياهو مدة حتى منتصف الليلة المقبلة لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الذي كلفه رسميًّا بتشكيل ائتلاف حاكم جديد بعد انتخابات الكنيست الشهر الماضي، ما إذا كان لديه الأصوات ليؤدي اليمين في حكومة جديدة".