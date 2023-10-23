الإليزيه: الرئيس الفرنسي سيزور إسرائيل الثلاثاء

ويزور روته إسرائيل في أعقاب تأكيد وزارة الخارجية الهولندية اليوم الأحد، وفاة هولندية تبلغ من العمر 33 عامًا كانت قد سافرت إلى غزة لزيارة عائلتها قبل قليل من اندلاع الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال روته في بيان اليوم الأحد إنه تحدث إلى نتنياهو وطلب توضيحا بشأن وفاة المواطنة الهولندية، كما دعا إلى "هدنة إنسانية" في القتال ليتسنى إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وأشار روته إلى أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وعليها القضاء على تهديد حماس وبذل كل ما في وسعها لتحرير الرهائن"، لكنه استطرد قائلًا "الدفاع عن النفس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتناسب ويجب أن يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب".