الصحة العالمية: إجلاء المصابين بأمراض خطيرة في غزة "حكم بالإعدام"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها أنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى التحرك جنوبا خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش: "هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي".